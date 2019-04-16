محكمة البحرين الجنائية تحكم بالسجن لـ 138 متهماً بالإجرام

أعلن رئيس نيابة الجرائم الإرهابية المستشار البحريني أحمد الحمادي، أن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة حكمت اليوم الثلاثاء، بسجن 138 شخصاً بين 3أعوام ومدى الحياة وجردتهم من جنسيتهم، لإدانتهم "بتأسيس والانضمام إلى جماعة إرهابية".

والمدانون من بين 169 شخصاً حوكموا في هذه القضية واتهموا بإقامة صلات بالحرس الثوري في إيران.