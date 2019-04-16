شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان المصري يُقّر التعديلات الدستورية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (القاهرة)

أقر البرلمان المصري تعديلات دستورية، اليوم (الثلاثاء)، تشمل تمديد فترة ولاية الرئيس عبد الفتاح السيسي الحالية إلى ست سنوات، والسماح له بالترشح بعدها لفترة جديدة مدتها ست سنوات أخرى تنتهي في 2030.

ومن المقرر أن تُطرح التعديلات الدستورية في استفتاء شعبي قبل نهاية أبريل الجاري، بعد موافقة البرلمان عليها في تصويت اليوم.