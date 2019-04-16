شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن: مسار جديد لرفع اسم السودان من قائمة الإرهاب والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - رويترز (واشنطن)قال مسؤول كبير في الخارجية الأمريكية، اليوم (الثلاثاء)، إن واشنطن قد تدرس مساراً جديداً نحو رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، إذا رأت «تغيراً جذرياً» في الحكومة السودانية.
مضيفاً: «لسنا على علم بأن المجلس العسكري الانتقالي في السودان يضم أي فرد ورد اسمه في قوائم عقوبات الولايات المتحدة أو الأمم المتحدة».
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