شكرا لقرائتكم خبر عن ترمب: تحقيق مولر أكثر أهمية من «ووترغيت» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (واشنطن)

قبل يومين من نشر تقرير المدعي الخاص روبرت مولر حول التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية عام 2016، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم (الثلاثاء)، أن ما حدث هو «أبرز عملية خداع» كان هدفها إنهاء رئاسته.

وكتب في تغريدة: أنها «أبرز عملية خداع في التاريخ السياسي» حول التحقيق في صلاته بروسيا، معتبراً أن التحقيق محاولة سرية لإنهاء ولايته الرئاسية.

وأضاف ترمب: «إذا كانت وسائل الإعلام الرئيسية نزيهة، وهي ليست كذلك، فستكون هذه القصة أكبر وأكثر أهمية من ووترغيت»، في إشارة إلى فضيحة السبعينات السياسية التي أسقطت الرئيس ريتشارد نيكسون.

وركز التحقيق الذي أجراه مولر على مدى محاولة روسيا التلاعب بالانتخابات، وما إذا كانت حملة ترمب تواطأت مع موسكو للتفوق على منافسته هيلاري كلينتون.