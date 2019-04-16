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انفجار عبوات ناسفة في الفلوجة

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جدة - خالد شويل - واس (بغداد)

أصيب ثلاثة عشر من عناصر الجيش العراقي بجروح، بانفجار عبوات ناسفة في منطقة تقع إلى الجنوب من مدينة الفلوجة التابعة لمحافظة الأنبار غربي العراق، اليوم (الاثنين).

وأفاد مصدر أمني محلي، بأن العبوات الناسفة انفجرت في منطقة النعيمية جنوب مدينة الفلوجة، أثناء محاولة مفرزة تابعة للجيش العراقي تفكيكها، مما أدى إلى إصابة نحو 13 من منتسبي الجيش العراقي بجروح.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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