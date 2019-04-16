شكرا لقرائتكم خبر عن انفجار عبوات ناسفة في الفلوجة والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - واس (بغداد)أصيب ثلاثة عشر من عناصر الجيش العراقي بجروح، بانفجار عبوات ناسفة في منطقة تقع إلى الجنوب من مدينة الفلوجة التابعة لمحافظة الأنبار غربي العراق، اليوم (الاثنين).
وأفاد مصدر أمني محلي، بأن العبوات الناسفة انفجرت في منطقة النعيمية جنوب مدينة الفلوجة، أثناء محاولة مفرزة تابعة للجيش العراقي تفكيكها، مما أدى إلى إصابة نحو 13 من منتسبي الجيش العراقي بجروح.
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