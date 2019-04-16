الخرطوم: إقالة النائب العام ورئيس القضاء

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الخرطوم) أقال المجلس العسكري الانتقالي في السودان، اليوم (الثلاثاء)، رئيس القضاة عبد المجيد إدريس، وعيّن يحيى الطيب إبراهيم أبوشورة رئيساً للجهاز القضائي في البلاد كما أقال المجلس النائب العام عمر عبد السلام، ومساعده هشام صالح، ورئيس النيابة العامة عامر إبراهيم. وتأتي قرارات المجلس الإنتقالي في وقت يواصل فيه المحتجون لليوم العاشر على التوالي، اعتصامهم أمام مقر قيادة الجيش في العاصمة الخرطوم.



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