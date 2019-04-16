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مجلس الأمن يناقش وقف لإطلاق النار في ليبيا

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جدة - خالد شويل - أ ف ب (الأمم المتحدة)

قال دبلوماسيون في مجلس الأمن، أن المجلس سيعقد اليوم (الثلاثاء)، جلسة مناقشة أولى لمشروع قرار عرضته بريطانيا يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في ليبيا.

ولم يتّضح متى سيصوّت على المشروع، لكن دبلوماسيين دعوا إلى الإسراع في التحرّك لتجنيب العاصمة الليبية اندلاع حرب شاملة.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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