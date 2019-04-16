شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأمن يناقش وقف لإطلاق النار في ليبيا والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - أ ف ب (الأمم المتحدة)قال دبلوماسيون في مجلس الأمن، أن المجلس سيعقد اليوم (الثلاثاء)، جلسة مناقشة أولى لمشروع قرار عرضته بريطانيا يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في ليبيا.
ولم يتّضح متى سيصوّت على المشروع، لكن دبلوماسيين دعوا إلى الإسراع في التحرّك لتجنيب العاصمة الليبية اندلاع حرب شاملة.
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