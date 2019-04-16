شكرا لقرائتكم خبر عن على عبدالعال للنواب: "لا تربطوا التعديلات الدستورية بشخص.. نناقش قاعدة عامة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أعضاء البرلمان أثناء التصويت على التعديلات الدستورية نداءً بالاسم خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة الآن، عدم ربط التعديلات بشخص، مشيرًا إلى أن التعديلات مقدمة وفقا لقاعدة عامة مجردة وليست مرتبطة بشخص.

جاء ذلك بعدما صوت النائب إيهاب غطاطى، بالموافقة على التعديلات الدستورية، وتأكيده على تأييد تعديل المادة 140 الخاصة بزيادة مدة الرئاسة لـ6 سنوات، تقديرًا لدور الرئيس عبد الفتاح السيسى الوطنى من أجل مصر.

بينما، قال النائب محمد الحناوى، بعد تصويته بالموافقة على التعديلات، موجها حديثه لرئيس المجلس: "يا ريس إحنا لم ننتم فى يوم من الأيام لحزب، بعد إذنك إدى فرصة للمستقلين، ترشحنًا مستقلين وهنكمل مستقلين، والمادة 140 اللى الناس بتتكلم عليها دى الحاجة الوحيدة للى هتحافظ على ثورتى 25 و30، والمعارضين اللى مسميين نفسهم (25 ـ 30)، يشيلوا اسم 30 دى لإن 30 يونيو اختارت الرئيس".

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وعقب الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، قائلاً: "هما معترفين بـ30 يونيو وعشان كدا سموا نفسهم 25 ـ 30"، بينما قال النائب عبد الرحمن برعى: "الآن عن قناعة أوافق على التعديلات الدستورية، وبصفة خاصة المادة 140".

فيما قالت النائبة نشوى الديب: "لمصلحة الوطن والمواطن والاستنقرار ومزيد من التنمية أعلن موافقتى على التعديلات الدستورية، وموافقة الحزب العربى الناصرى".

كما قالت النائبة شادية محمود: "حفاظًا على وطننا واستكمالا لبناء مصر الحديثة وتمثيل كل فئات الشعب، أوافق على التعديلات الدستورية".