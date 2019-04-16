شكرا لقرائتكم خبر عن شباب "تنسيقية الأحزاب" تشجع طلاب جامعة القاهرة للمشاركة فى التعديلات الدستورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صعد وفد من شباب " تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين" ، على مسرح جامعة القاهرة، قبل بدء حفل الفنان محمد حماقي علي المسرح. مطالبين شباب الجامعة بالنزول إلى لجان التصويت، وإبداء رأيهم فى التعديلات المنتظر الاستفتاء عليها ،وهتف شباب التنسيقية للطلاب بهتافات " تحيا مصر" " تحيا مصر" مطالبين الشباب بالتفاعل والإيجابية بالمشاركة الفعالة في الاستفتاء.

يذكر أن شباب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسية نظمت العديد من الفعاليات والجولات بالجامعات خلال الأيام الماضية، كان آخرها ندوة أمس الاثنين بجامعة بنها والتي أقيمت بعنوان " قوتنا في دستورنا" ، وتضم تنسيقية شباب الأحزاب التنسيقية، عدد من شباب السياسيين وكافة التيارات السياسية، ويتم قبول طلبات الانضمام اليها وفق معايير محددة تم وضعها من قبل التنسيقية رافعين شعار " الحوار دون التعصب الي فصيل سياسي محدد".