شكرا لقرائتكم خبر عن نادية هنرى: قد أوافق المبدئية على التعديلات الدستورية بعد الاستجابة للمعارضة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت النائبة نادية هنرى عضو مجلس النواب، أن هوية الدولة المصرية واضحة تماما فى الدستور المصرى وأنها مدنية حديثة، فلا غبار على مدنية الدولة أو سيادة القانون، ونؤمن بالتعددية.
وقالت هنرى، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور على عبد العال أثناء مناقشة المادة (200) فى فقرتها الأولى وتعقيبًا على تخوفات حزب النور من لفظ "مدنية الدولة"، إنها ترى أهمية التعجيل بإعداد دستور جديد للبلاد.
ووجهت البرلمانية الشكر إلى الدكتور على عبد العال، واللجنة التشريعية فى التجاوب مع مقترحات المعارضة وتفهم التعديلات التى تقدموا بها، بقولها: "هناك بعض التعديلات دخلت على مقترح التعديلات الدستورية المقدم إلى المجلس، ومنها تعديل المادة 140 وما يتعلق بها من مادة انتقالية، وكذلك التأكيد على استقلال السلطة القضائية بالمادة 185، يجعلنى كنموذج معارضة بما تم فى التجاوب من التعديلات أننى قد أعلن موافقتى مبدئية على التعديلات ونؤسس لدولة مدنية حديثة، أنه يمكن أن يكون هناك تعديل للمعارض فى موقفه بناء على التجاوب فى التعديلات".
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