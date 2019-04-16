عبد العال: لسنا دولة علمانية ولا عسكرية ولا دينية

تحرير:أحمد جاد

أكد الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، أن القوات المسلحة وقفت بجوار الدولة المصرية في السراء والضراء، قائلا: مدنية الدولة تعني أننا لسنا دولة علمانية ولا عسكرية ولا دينية. جاء ذلك خلال الجلسة الثالثة لمجلس النواب، مساء اليوم الثلاثاء، والمخصصة للتصويت على التعديلات الدستورية،

وتنص المادة 200/ الفقرة الأولى (مستبدلة): "القوات المسلحة ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد، والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، وصون الدستور والديمقراطية، والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، ومكتسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد".