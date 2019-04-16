حزب النور يتراجع عن موقفه ويوافق على التعديلات الدستورية

كتب محمد المنسي - محمد حسني

تراجع حزب النور عن موقفه الرافض للتعديلات الدستورية، بإعلان النائب أحمد خليل خير الله، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب في مجلس النواب، الموافقة على التعديلات الدستورية.

جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، أثناء التصويت نداء بالاسم.

وقال أحمد خليل خير الله، رئيس الهيئة: بعد تأكيد الدكتور على عبد العال، على اللاءت الثلاثة، لا للدولة العلمانية، لا للدولة العسكرية، لا للدولة الدينية، أعلن موافقة حزب النور على التعديلات الدستورية.

وفي الجلسة الصباحية، أبدى النائب أحمد خليل خير الله، التخوف من مسمى الدولة...