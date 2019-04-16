البرلمان يوافق رسميا على التعديلات الدستورية في مجموعها

كتب: أحمد أبوعقيل

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة الثالثة اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور على عبد العال، على التعديلات الدستورية فى مجموعها.

صوت مجلس النواب اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور على عبد العال، للتصويت على التعديلات الدستورية مادة مادة، فى ضوء تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

ورفع الدكتور على عبد العال الجلسة، على أن تعقد الجلسة الرابعىة بعد دقيقة للتصويت النهائى على التعديلات نداء بالاسم.

وكان مجلس النواب قد عقد جلستين اليوم، الأولى لإلقاء البيان المالي عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية...

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