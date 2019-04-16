الخازن أبرق الى ماكرون معربا عن المه نتيجة الحريق في كاتدرائية نوتردام

ابرق رئيس المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون معرباً عن ألمه العميق ومشاطرته الشعب الفرنسي مشاعر التضامن والأسى على الحريق الذي حلّ بأهم معلم روحيّيٍ في باريس.
وثمّن الخازن المبادرة السريعة التي إتخذها المواطنون الفرنسيون إلى الإلتفاف حول هذا الصرح التاريخي ليعود بحلَة أبهى وأجمل.
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