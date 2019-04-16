الخازن أبرق الى ماكرون معربا عن المه نتيجة الحريق في كاتدرائية نوتردام

ابرق رئيس ​المجلس العام الماروني​ الوزير السابق ​وديع الخازن​ إلى الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​ معرباً عن ألمه العميق ومشاطرته الشعب الفرنسي مشاعر التضامن والأسى على الحريق الذي حلّ بأهم معلم روحيّيٍ في ​باريس​.

وثمّن الخازن المبادرة السريعة التي إتخذها المواطنون الفرنسيون إلى الإلتفاف حول هذا الصرح التاريخي ليعود بحلَة أبهى وأجمل.