أكّد النائب ​جان طالوزيان​، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، أنّ "حقوق العسكريين والمتقاعدين والشهداء والمعوّقين والموظفين، هي حقوق مكتسبة ومن غير المسموح المساس بها".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طالوزيان: من غير المسموح المساس بحقوق العسكريين والمتقاعدين والمعوقين والموظفين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.