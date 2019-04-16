الجيش: العثور على مدفع هاون وأعتدة عسكرية وذخائر في عكار ووادي عطا

أعلنت قيادة الجيش اللبناني - مديرية التوجيه، أنّ "في تاريخه، عثرت دورية من مديرية المخابرات في أرض زراعية تقع بين بلدتي عين الزيت وخربة داوود - عكار، على مدفع "هاون" عيار 82 ملم، مع قاعدة وخمسة صناديق ذخيرة عائدة له (50 قذيفة)".
وأوضحت في بيان، أنّ "دورية أُخرى من المديرية المذكورة عثرت في محلة وادي عطا - عرسال على أسلحة وذخائر وأعتدة عسكرية مختلفة من مخلفات التنظيمات الإرهابية"، لافتةً إلى أنّه "تجري متابعة الموضوع بإشراف القضاء المختص".
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