الجيش: العثور على مدفع هاون وأعتدة عسكرية وذخائر في عكار ووادي عطا

أعلنت قيادة ​الجيش اللبناني​ - مديرية التوجيه، أنّ "في تاريخه، عثرت دورية من ​مديرية المخابرات​ في أرض زراعية تقع بين بلدتي عين الزيت و​خربة داوود​ - عكار، على مدفع "هاون" عيار 82 ملم، مع قاعدة وخمسة صناديق ذخيرة عائدة له (50 قذيفة)".

وأوضحت في بيان، أنّ "دورية أُخرى من المديرية المذكورة عثرت في محلة ​وادي عطا​ - ​عرسال​ على أسلحة وذخائر وأعتدة عسكرية مختلفة من مخلفات التنظيمات الإرهابية"، لافتةً إلى أنّه "تجري متابعة الموضوع بإشراف ​القضاء​ المختص".