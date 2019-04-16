السنيورة التقى جنبلاط وعرض معه الأوضاع الراهنة في البلاد

التقى رئيس الحكومة الأسبق ​فؤاد السنيورة​، رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي، النائب السابق ​وليد جنبلاط​ بحضور الوزير والنائب السابق ​غازي العريضي​ وكان الاجتماع مناسبة لاستعراض الأوضاع الراهنة في البلاد من مختلف جوانبها.

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