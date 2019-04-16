الحريري تسلم دعوة لحضور تكريم بطرس البستاني والتقى وفدا من محامي فرنسا

التقى رئيس مجلس الوزراء ​سعد الحريري​، نائب رئيس مجلس النواب ​إيلي الفرزلي​ والنائب فؤاد البستاني، في حضور الوزير السابق الدكتور ​غطاس خوري​.

ولفت الفرزلي في تصريح بعد اللقاء الى أنه "كان يفترض أن يكون معنا وزير الثقافة ​محمد داوود​، الذي كان مجبرا على التغيب لأسباب خارجة عن إرادته، وذلك لدعوة الحريري في الأول من أيار المقبل لحضور ذكرى وتكريم المعلم ​بطرس البستاني​، هذه الطاقة الحضارية الاستثنائية في ​تاريخ لبنان​، خاصة وأنه تصادف هذه السنة الذكرى المئوية الثانية لميلاده، وهو أب التنوير في ​العالم العربي​ والإسلامي".

وأشار الفرزلي الى أنه "بفضل جهد النائب البستاني، سيتم أيضا تكريم كل الذين كانوا أساتذة، اهتموا بالعلم، رجال فكر، وكذلك الذين حفزوا على العلم وساعدوا على نشره في كافة أنحاء الوطن. من هنا، سيتم تكريم رئيس الحكومة الراحل ​رفيق الحريري​ كناشر لهذا الفكر، وإلى جانبه عدد من كبار الشخصيات اللبنانية. لذلك، كان هذا الاجتماع لدعوة الرئيس الحريري لحضور هذا الحفل، وسيكون هناك أيضا رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ ورئيس مجلس النواب ​نبيه بري​".

وكان الحريري قد استقبل نقيبة محامي ​باريس​ ماري إيميه بايرون، رئيسة المجلس الوطني للمحامين في ​فرنسا​ كريستيان فيرال- شول والنقيب المنتخب لمحامي باريس أوليفية كوزي ومسؤول العلاقات الخارجية في نقابة محامي ​بيروت​ ​جو كرم​.

كما استقبل الحريري النائب السابق ​أحمد فتفت​ وعرض معه الأوضاع العامة.