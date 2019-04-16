علق القيادي في تيار المستقبل النائب السابق ​مصطفى علوش​ على نسبة المشاركة في الإنتخابات الفرعية ب​طرابلس​، معتبرا انه "علينا دراسة الاسباب التي حالت دون نزول الناس للمشاركة"، مؤكدا اننا "كتيار سياسي سياسي سنعمل على معالجة الاسباب".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر علوش حول نسبة المشاركة في إنتخابات طرابلس: علينا دراسة الاسباب ومعالجتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.