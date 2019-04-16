أعرب رئيس ومدير المعهد الفني الانطوني في الدكوانة الأب شربل بوعبود، عن أسفه لـ"الحريق التي تعرضت له كاتدرائية نوتردام في العاصمة الفرنسية باريس".
وخلال إطلاق المعهد الفني دورة عن فن الايقونات، لفت بو عبود الى أنه "فيما يواصل معهدنا الفني الانطوني نشر الفن والثقافة والجمال في وطن الأرز لبنان نرى لهب النار تأكل الإرث الفني والثقافي لكنيسة السيدة العذراء في باريس وأننا نعرف ما تحمله هذه الكاتدرائية من تاريخ طويل وحافل بالقيمة المعنوية والفنية ونسأل الله أن تعود الكاتدرائية على ما كانت عليه ونعتبر ما حصل خسارة فنية وثقافية لجيل اليوم".
كانت هذه تفاصيل خبر بوعبود:حريق كنيسة نوتردام في فرنسا خسارة فنية وثقافية لجيل اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.