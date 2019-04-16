بوعبود:حريق كنيسة نوتردام في فرنسا خسارة فنية وثقافية لجيل اليوم

أعرب رئيس ومدير ​المعهد الفني​ الانطوني في ​الدكوانة​ الأب شربل بوعبود، عن أسفه لـ"الحريق التي تعرضت له ​كاتدرائية نوتردام​ في العاصمة الفرنسية ​باريس​".

وخلال إطلاق المعهد الفني دورة عن فن الايقونات، لفت بو عبود الى أنه "فيما يواصل معهدنا الفني الانطوني نشر الفن والثقافة والجمال في وطن ​الأرز​ ​لبنان​ نرى لهب النار تأكل الإرث الفني والثقافي ل​كنيسة السيدة​ ​العذراء​ في باريس وأننا نعرف ما تحمله هذه الكاتدرائية من تاريخ طويل وحافل بالقيمة المعنوية والفنية ونسأل الله أن تعود الكاتدرائية على ما كانت عليه ونعتبر ما حصل خسارة فنية وثقافية لجيل اليوم".