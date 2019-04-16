الجيش: توقيف عدّة أشخاص لإقدامهم على تعاطي المخدرات وترويجها

أعلنت ​قيادة الجيش اللبناني​ في بيان أن "​مديرية المخابرات​ أوقفت في كل من المناطق: جوار البواشق، صربا، ​ذوق مصبح​ و​الكسليك​، السوريين: (أ.ج)، (ع.ح)، (و.ح.ع)، (م.ع) و(م.ح.ع)، لإقدامهم على تعاطي ​المخدرات​ وترويجها في المناطق المذكورة، وضبطت بحوزتهم كمية متنوعة من المواد المخدّرة، بالإضافة إلى أوراق ثبوتية لبنانية مزوّرة. سلم الموقوفون مع المضبوطات إلى المراجع المختصة وبوشر التحقيق".

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