أعلن المكتب السياسي في "التيار المستقل"، عقب اجتماعه الدوري في بعبدا برئاسة اللواء عصام أبو جمرة، أنّ "المجتمعين ناقشوا سير العملية الإنتخابية الفرعية الّتي جرت يوم الأحد في طرابلس، وما أسفر عنها من نتائج متوقّعة نتيجة مقاطعة 87 في المئة من الناخبين، بفعل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية الخانقة الّتي أوصلت البلاد إلى حافة الإنهيار، وهي أرقام جديرة بالتوقّف عندها وأخذ العبر من المسؤولين قبل الانهيار الشامل".
وأبدى المجتمعون في بيان، خشيتهم من "تداعيات دفع الطبقة الفقيرة إلى الثورة الاجتماعية دفاعًا عن لقمة العيش في وطن يصارع كلّ أنواع الأزمات الأمنية والسياسية والطائفية والمالية، فما زلنا نسمع جعجعة ولا نرى طحينًا، وقد جاع المواطن وأولاده ممّا يدفع إلى الخشية من ثورة اجتماعية لا تحمد عقباها".
وكرّروا المطالبة بـ"فصل النفط عن الطاقة والمياه واستحداث وزارة خاصة للنفط والغاز، وكم من خطة ومشروع استنزفت 32 مليار دولار لتأهيل قطاع الكهرباء منذ العام 1990 حتّى اليوم، فيما أزمة الكهرباء تراوح مكانها"، مطالبين بـ"قطع دابر الهدر في عشرات الوزارات والدوائر والقطاعات، ما يوفّر مئات المليارات للخزينة، عوض اقتطاع جزء من رواتب الفقراء في عزّ أزمة خانقة تهدّد لبنان بإفلاس حتمي".
وعلى الصعيد الاقليمي، توقّفوا عند "صفقة تسليم رفات الجاسوس ايلي كوهين إلى إسرائيل، فيما لم يعمد النظام السوري إلى إماطة اللثام عن مأساة خطف المطرانين واعتقال سائر المعتقلين في السجون السورية، رغم إشادة المسؤولين في لبنان بتطبيع العلاقات بين النظامَين اللبناني والسوري".
كانت هذه تفاصيل خبر التيار المستقل: لقطع دابر الهدر بعشرات الوزارات والدوائر والقطاعات ما يوفر مئات المليارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.