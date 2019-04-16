جمالي: نسبة المشاركة في الإنتخابات الفرعية بطرابلس ممتازة

أكدت عضو كتلة "المستقبل" النائب ​ديما جمالي​ في حديث تلفزيوني أن "نتائج الإنتخابات الفرعية في ​طرابلس​ جيدة ونسبة المشاركة كانت ممتازة وانا راضية عن النتيجة التي حصلت عليها".

ورفضت جمالي التعليق عن الكلام حول خفض الرواتب، مشيرة الى انه "ننتظر المزيد من التفاصيل".