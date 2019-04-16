أكدت عضو كتلة "المستقبل" النائب ديما جمالي في حديث تلفزيوني أن "نتائج الإنتخابات الفرعية في طرابلس جيدة ونسبة المشاركة كانت ممتازة وانا راضية عن النتيجة التي حصلت عليها".
ورفضت جمالي التعليق عن الكلام حول خفض الرواتب، مشيرة الى انه "ننتظر المزيد من التفاصيل".
كانت هذه تفاصيل خبر جمالي: نسبة المشاركة في الإنتخابات الفرعية بطرابلس ممتازة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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