المتحدث باسم الجيش الليبي: يجب على قطر وقف تدخلاتها في الشأن الليبي

أكد الناطق باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري أن "طائرات حكومة الوفاق الوطني في طرابلس استهدفت الجفرة بغارتين"، مشيراً إلى أن "جميع معاركنا اليوم جرت مع جماعات إرهابية ضمنها القاعدة وتنظيم الإخوان الإرهابي وخلايا داعش".
وخلال مؤتمر صحفي في بنغازي، أوضح المسماري أنه "يجب على قطر وقف تدخلاتها في الشأن الليبي"، مشدداً على "أننا نقاتل من أجل استقرار وأمن المنطقة بالكامل".
وكان وزير الخارجية القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني قد وصف القوات التي يقودها المشير خليفة حفتر بأنها "ميليشيات"، واتهمها بعرقلة الجهود الدولية لتحقيق الحوار الليبي.
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