موغيريني: الاتحاد الأوروبي يأمل في تشكيل حكومة مدنية في السودان

ركّزت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ​فيديريكا موغيريني​، على أنّ "الاتحاد الأوربي يأمل في أن تسفر عملية الانتقال في ​السودان​ بعد إقالة الرئيس ​عمر البشير​، عن تشكيل حكومة مدنية".

ولفتت خلال نقاش مع نواب ​البرلمان الأوروبي​ المجتمعين في آخر جلسة عامة قبل الانتخابات الأوروبية في أيار المقبل، إلى أنّ "كما هي الحال في جميع التحوّلات، هناك فرص ولكن هناك أيضًا مخاطر"، مشيرةً إلى أنّ "هذا التغيير في السلطة يندرج ضمن الاضطرابات في ​إفريقيا​. فرياح التغيير بدأت تهب".