"سانا": عودة دفعة جديدة من المحتجزين السوريين من مخيم الركبان عبر ممر جليغم

أعلنت "الوكالة العربية السورية للأنباء- سانا"، أنّ "في إطار الجهود الّتي تبذلها الدولة لإعادة المهجرين السوريين إلى مناطقهم الّتي حرّرها الجيش السوري من الإرهاب، وصلت دفعة جديدة من الأسر السورية الّتي كانت محتجزة في مخيم الركبان، إلى ممر جليغم في ريف حمص الشرقي، تقلّهم سيارات نقل مصطحبين أمتعتهم الّتي كانوا يستخدمونها في المخيم".
وبيّنت أنّ "بعد تسجيل البيانات الشخصية وتقديم مساعدات غذائية وصحية للمحتاجين منهم، أقلّتهم حافلات جهّزتها الجهات المعنيّة إلى مراكز الإقامة المؤقتة في حمص".
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