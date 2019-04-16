المالكي: الموقف الروسي واضح وقوي ويدعم القضية الفلسطينية

رأى وزير الخارجية الفلسطيني ​رياض المالكي​ أن "الموقف الروسي قوي وصلب ويدعم ​القضية الفلسطينية​ في كافة المحافل"، مشيرا الى أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ يدعي بأن الفلسطينيين لا يريدون التفاوض والمحادثات، حيث تحدى نتانياهو الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ منذ 3 سنوات،".

ولفت المالكي في حديث لقناة "​روسيا اليوم​" على هامش منتدى التعاون العربي الروسي الخامس الى أن "نتانياهو لن يستطيع أن يجلب الجهات الفلسطينية للتفاوض"، منوها الى أن "نتانياهو يعمل منذ زمن على منع إقامة دولة فلسطينية ويريد الأمر الواقع".