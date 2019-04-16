أكد مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية "أننا ستنظر في رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب في حال حصلت تغييرات جوهرية في حكومته".
ولفت المسؤول الأميركي إلى أنه "لا معلومات لدينا بوجود أي مسؤول في المجلس الانتقالي السوداني تحت طائلة العقوبات".
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول أميركي: سننظر برفع السودان عن قائمة الإرهاب إذا حصلت تغييرات جوهرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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