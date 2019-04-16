مسؤول أميركي: سننظر برفع السودان عن قائمة الإرهاب إذا حصلت تغييرات جوهرية

أكد مسؤول في ​وزارة الخارجية الأميركية​ "أننا ستنظر في رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب في حال حصلت تغييرات جوهرية في حكومته".

ولفت المسؤول الأميركي إلى أنه "لا معلومات لدينا بوجود أي مسؤول في المجلس الانتقالي السوداني تحت طائلة العقوبات".