بدأ آلاف الطلاب الجامعيين، كما كلّ يوم ثلاثاء، بالتجمّع في وسط العاصمة الجزائرية مردّدين عبارة "سلمية سلمية"، على الرغم من الانتشار الكثيف للشرطة الّتي منعتهم من الوصول إلى ساحة البريد المركزي نبض الاحتجاجات منذ 22 شباط الماضي.
وأصبحت الشرطة أكثر صرامة مع المتظاهرين في العاصمة خارج يوم الجمعة، الّذي هو الموعد الأسبوعي للمظاهرات الحاشدة في كلّ أنحاء البلاد، منذ سبعة أسابيع.
واستخدمت الشرطة لأول مرّة يوم الثلثاء الماضي، الغاز المسيل للدموع لمحاولة تفريق الطلاب، بينما كانت في السابق تكتفي بمراقبتها دون أن تتدخّل. وردّد الطلاب شعارات "حرّروا الجزائر" و"الشعب يريد رحيل الجميع" و"يرحل الجميع وتحيا الجزائر" في وجه رموز السلطة في الجزائر.
كانت هذه تفاصيل خبر آلاف الطلاب يتجمعون في وسط العاصمة الجزائرية رغم الانتشار الكثيف للشرطة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.