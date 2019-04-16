البرلمان الإيراني يصادق على مشروع قانون "الرد بالمثل" ضد الولايات المتحدة

صادق ​مجلس الشورى​ الإيراني (البرلمان) بأغلبية ساحقة على مشروع قانون "الرد بالمثل" على قرار ​الولايات المتحدة​ إدراج ​الحرس الثوري الإيراني​ على القائمة الأميركية للتنظيمات ​الإرهاب​ية.

وأدلى 204 نواب بأصواتهم لصالح مشروع القانون العاجل الذي يقضي بإدراج ​القوات الأميركية​ على قائمة الإرهاب الإيرانية، وذلك في أعقاب دخول القرار الأميركي حيز التنفيذ.

وسيناقش ​البرلمان الإيراني​ ​تفاصيل​ المشروع خلال جلساته الأسبوع القادم.

وينص مشروع القانون الجديد على أن قوات ​القيادة​ المركزية الأميركية والمنظمات التابعة لها، هي "قوات إرهابية"، ويعتبر أي نوع من المساعدة المقدمة إليها، بما في ذلك الدعم العسكري والاستخباراتي والمالي والتقني والتربوي والخدمي واللوجستي، مساهمة في أعمال إرهابية.

ويشدد مشروع القانون على ضرورة أن تتخذ ​الحكومة​ و​الجيش​ الإيرانيان "التدابير الاحترازية والدفاعية في الوقت المناسب بطريقة لا تستطيع فيها القوات الأميركية استخدام أي إمكانية ضد مصالح الجمهورية".