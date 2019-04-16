صحف فرنسية: تبرعات ترميم كاتدرائية نوتردام وصلت لـ688 مليون يورو

ذكرت تقارير نشرتها الصحافة الفرنسية أن "إجمالي التبرعات المقدمة من أجل ترميم ​كاتدرائية نوتردام​ بلغ 688 مليون يورو، بعد إعلان مجموعة من المؤسسات والشركات العامة والخاصة في ​فرنسا​، التبرع بمبلغ 388 مليون يورو لهذا الغرض.

وقدأعلنت عمدة ​باريس​ ​آن هيدالغو​، أن البلدية ستتبرع بمبلغ 50 مليون يورو، فيما قالت فاليري بيكريس، رئيسة بلدية منطقة إيل دو فرانس، ضمن باريس، إنها ستساهم بمبلغ 10 ملايين يورو لترميم الكاتدرائية.

ووفقا للتقارير، فإن شركة مستحضرات التجميل الفرنسية "لوريال" ستساهم بمبلغ 200 مليون يورو، وشركة "​توتال​" بمبلغ 100 مليون يورو، لصالح ترميم الكاتدرائية.

فيما أعلن كل من مارتن بويج، مدير عام شركة الاتصالات "بويج"، أن شركته ستساهم بمبلغ 10 ملايين يورو، والملياردير الفرنسي مارك لادري دي لاشاريري بمبلغ 10 ملايين يورو، والبنك الفرنسي كريدي أجريكول بمبلغ 5 ملايين يورو، وشركة كابجيميني للبرمجة بمبلغ مليون يورو، للغرض ذاته.

من جهتها، أعلنت مؤسسة التراث، التي تعنى برعاية ​الآثار​ التاريخية لفرنسا، جمع مليوني يورو، عبر حملة تبرعات أطلقتها الاثنين. وتعهد رجل الأعمال الفرنسي الملياردير برنارد أرنو، وشركته، بالتبرع بـ 200 مليون يورو لإعادة بناء كاتدرائية "نوتردام" التاريخية.