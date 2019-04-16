الجزائر / رئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز يقدّم إستقالته

وكالات - أعلن المجلس الدستوري الجزائري اليوم، الثلاثاء 16 أفريل 2019، في بيان نشرته وسائل الإعلام الحكومية أن رئيس المجلس الطيب بلعيز، أحد رموز النظام الذي طالب المحتجون برحيله، قدم إستقالته لرئيس الدولة.

وجاء في البيان "إجتمع المجلس الدستوري اليوم، حيث أبلغ رئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز أعضاء المجلس أنه قدم إستقالته لرئيس الدولة من منصبه".