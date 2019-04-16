إعفاء رئيس القضاء والنائب العام بالسودان من منصبيهما

أصدر رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، اليوم الثلاثاء، قرارا بإعفاء رئيس القضاء عبد المجيد إدريس، من منصبه، وتعيين يحيى الطيب أبوشورة بدلاً منه.
العسكري، أن البرهان أصدر كذلك قرارا بإعفاء النائب العام السوداني عمر أحمد محمد عبد السلام من منصبه، وتكليف الوليد سيد أحمد محمود بتسيير مهام
وذكر بيان صادر عن المجلس
وشمل القرار، إعفاء هشام عثمان إبراهيم صالح من منصبه مساعد أول النائب العام، وإنهاء خدمة عامر إبراهيم ماجد كرئيس للنيابة العامة.
وفي سياق متصل، أصدر رئيس المجلس العسكري الانتقالي، قرارا بإعفاء مدير عام الهيئة العامة السودانية للإذاعة والتليفزيون، محمد حاتم سليمان من منصبه.
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