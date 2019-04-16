برهم صالح يؤكد ضرورة لعب العراق وأمريكا دورًا رئيسًا في استقرار المنطقة

أكد الرئيس العراقى برهم صالح ضرورة أن يلعب العراق والولايات المتحدة دورًا رئيسًا في استقرار المنطقة وتحقيق السلام والازدهار لشعوبها. وشدد صالح - خلال لقائه وفد مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم، حسبما أفادت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) - على أهمية تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون على مختلف الصعد بما يخدم مصالح الشعبين.

وأشاد بدور الولايات المتحدة في التحالف الدولي ضد الإرهاب وإسهامها في الارتقاء بقدرات القوات الامنية العراقية تسليحًا وتدريبًا، داعيًا رجال الأعمال والشركات الامريكية للاستثمار وإعمار المدن المحررة.

من جهته.. جدد أعضاء الوفد دعم الولايات المتحدة للعراق كي يستعيد عافيته ودوره في المنطقة والعالم. أفادت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) - على أهمية تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون على مختلف الصعد بما يخدم مصالح الشعبين.وأشاد بدور الولايات المتحدة في التحالف الدولي ضد الإرهاب وإسهامها في الارتقاء بقدرات القوات الامنية العراقية تسليحًا وتدريبًا، داعيًا رجال الأعمال والشركات الامريكية للاستثمار وإعمار المدن المحررة.من جهته.. جدد أعضاء الوفد دعم الولايات المتحدة للعراق كي يستعيد عافيته ودوره في المنطقة والعالم.

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