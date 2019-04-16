لبنان: القضاء العسكري يصدر أحكاما بالسجن بحق 10 إرهابيين من داعش

أصدرت محكمة عسكرية في لبنان أحكاما بالأشغال الشاقة والحبس، بحق 10 إرهابيين سوريين من عناصر تنظيم (داعش) الإرهابي، وذلك لإدانتهم بارتكاب جرائم الانتماء إلى التنظيم والقتال ضمن صفوفه داخل الأراضي السورية ودعمه لوجيستيا وتحبيذ الآخرين للانضمام إليه.
وقضت المحكمة العسكرية برئاسة العميد الركن حسين عبد الله، بمعاقبة أحد الإرهابيين في القضية، بالأشغال الشاقة لمدة 10 سنوات وتغريمه مبلغ مليوني ليرة لبنانية
كما عاقبت المحكمة إحدى المتهمات من عناصر تنظيم داعش بالأشغال الشاقة لمدة سنتين وتجريدها من حقوقها المدنية، والحبس لمدة سنة واحدة
وكانت سلطات التحقيق القضائية العسكرية قد أحالت المتهمين العشرة إلى المحاكمة، وذلك بعدما كشفت التحقيقات عن انضمامهم لتنظيم داعش الإرهابي الذي يستهدف زعزعة الاستقرار في الدولة وتنفيذ عمليات إرهابية ضد مؤسسات الدولة وأجهزتها والمواطنين اللبنانيين، والنيل من سلطة الدولة وهيبتها، وتحريضهم للشباب على الانخراط في صفوف التنظيم والانضمام إليه.
كما أظهرت التحقيقات قيام عدد من المتهمين بالاشتراك في العمليات القتالية ضمن صفوف تنظيم داعش داخل سوريا، ونقل أموال إلى الإرهابيين بالتنظيم بغية تمويل عملياتهم العدائية والإجرامية.
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