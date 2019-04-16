الصين وألمانيا تؤكدان أهمية تعزيز التعاون الثنائي

اتفق رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني لي تشان شو ونائب رئيس البرلمان الألماني هانز بيتر فريدريتش اليوم على أهمية تعزيز التعاون المفيد للجانبين بين الصين وألمانيا. وقال شو – خلال لقائه فريدريتش اليوم في العاصمة الصينية بكين - إن تعزيز التعاون المفيد للجانبين بين الدولتين له أهمية كبيرة لبناء اقتصاد عالمي مفتوح، وتعزيز السلام والاستقرار العالمي.

وأضاف شو أن الصين مستعدة لتنفيذ التوافق الذى تم التوصل إليه بين زعيمي

وأبدى شو كذلك استعداد مجلس نواب الشعب الصيني لتعزيز التبادلات الودية مع البرلمان الألماني في مختلف المجالات، لتعميق تبادل الخبرات حول حوكمة الدولة والرقابة التشريعية.

من جانبه، قال نائب فريدريتش إن البرلمان الألماني يعتزم القيام بالمزيد من الجهود لتنمية التبادلات الودية بين الصين وألمانيا. - إن تعزيز التعاون المفيد للجانبين بين الدولتين له أهمية كبيرة لبناء اقتصاد عالمي مفتوح، وتعزيز السلام والاستقرار العالمي.وأضاف شو أن الصين مستعدة لتنفيذ التوافق الذى تم التوصل إليه بين زعيميالبلدين، وتعميق التعاون العملي فى إطار مبادرة "الحزام والطريق".وأبدى شو كذلك استعداد مجلس نواب الشعب الصيني لتعزيز التبادلات الودية مع البرلمان الألماني في مختلف المجالات، لتعميق تبادل الخبرات حول حوكمة الدولة والرقابة التشريعية.من جانبه، قال نائب فريدريتش إن البرلمان الألماني يعتزم القيام بالمزيد من الجهود لتنمية التبادلات الودية بين الصين وألمانيا.

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