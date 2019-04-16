ترامب: تحقيق مولر أبرز عملية خداع لإنهاء رئاستي

قبل يومين من نشر تقرير المدعي الخاص روبرت مولر حول التدخل الروسي في الانتخابات الأميركية عام 2016، قال الرئيس دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إن ما حدث هو "أبرز عملية خداع" كان هدفها إنهاء رئاسته.

وكتب في تغريدة أنها "أبرز عملية خداع في التاريخ السياسي" حول التحقيق في صلاته بروسيا، معتبراً أن "التحقيق محاولة سرية لإنهاء ولايته الرئاسية".

وأضاف: "إذا كانت وسائل الإعلام الرئيسية نزيهة، وهي ليست كذلك، فستكون هذه القصة أكبر وأكثر أهمية من ووترجيت" في إشارة إلى فضيحة السبعينيات السياسية التي أسقطت الرئيس ريتشارد نيكسون.

وركز التحقيق الذي أجراه مولر على مدى محاولة روسيا التلاعب بالانتخابات، وما إذا كانت حملة ترامب تواطأت مع موسكو للتفوق على منافسته هيلاري كلينتون.

Advertisements

اقرأ أيضاً... وزير العدل الأميركي ينشر تقرير مولر الخميس

وأظهر تقرير مختصر للنتائج نشرها وزير العدل وليام بار، تبرئة ترامب من التواطؤ. كما أوضح ملخص بار أن ترامب لم يحاول عرقلة التحقيق رغم أنه ينقل عن مولر شخصياً قوله إنه لا يستطيع "تبرئة" الرئيس من ذلك.

وسيتم الخميس نشر تقرير مولر مع حذف العديد من الأجزاء لأسباب قانونية أو أمنية.