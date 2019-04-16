إعفاء النائب العام السوداني ومساعده الأول ورئيس النيابة العامة

أصدر المجلس العسكري الانتقالي السوداني اليوم الثلاثاء، قراراً أقال بموجبه النائب العام ومساعده الأول ورئيس النيابة العامة، إضافة إلى المدير العام للهيئة السودانية للإذاعة والتلفزيون، تجاوباً مع مطالب قادة الاحتجاجات.
وقال المجلس في بيان إن "الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي، أصدر قراراً أعفى بموجبه عمر أحمد محمد عبد السلام من منصب النائب العام ومساعده الأول عثمان ابراهيم صالح، وكلّف الوليد سيد أحمد محمود بتسيير مهام النائب العام، كما أصدر قراراً بإعفاء رئيس النيابة العامة عامر إبراهيم ماجد"، بحسب وكالة الأنباء السودانية (سونا).
وكان البرهان أصدر في وقت سابق، قراراً بإعفاء محمد حاتم سليمان من منصبه كمدير عام للهيئة السودانية للإذاعة والتلفزيون.
وتأتي القرارات الأخيرة ضمن حزمة المطالبات المستعجلة التي دفع بها تجمع "المهنيين السودانيين" والذي يقود الحراك في الشارع السوداني منذ التاسع عشر من ديسمبر الماضي.
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