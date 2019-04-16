مقتل وإصابة 5 جنود في انفجار عبوة ناسفة شمال العراق

أعلن مصدر عسكري عراقي، اليوم الثلاثاء، مقتل وإصابة خمسة جنود عراقيين في انفجار عبوة ناسفة شمال العاصمة بغداد.

وقال المقدم علي البياتي في إعلام الجيش العراقي، إن "عبوة ناسفة استهدفت دورية للجيش العراقي بناحية المحلبية، شمال غرب الموصل، أسفرت عن مقتل جنديين اثنين وإصابة ثلاثة آخريين بجروح متفاوتة، نقلوا على إثرها لمستشفى الناحية لتلقي العلاج".

ومازالت مناطق عديدة من محافظة نينوى وخاصة القريبة من الحدود السورية شمال غربي الموصل، تشهد تسلل عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي الذين ينفذون عمليات ضد القوات العراقية والمدنيين، على الرغم من إعلان الحكومة العراقية قبل أكثر من عام الانتصار على تنظيم "داعش" الإرهابي عسكرياً.

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