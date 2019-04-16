كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المبعوث الأمريكي الخاص لكوريا الشمالية يزور موسكو غدا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن المبعوث الأميركي الخاص إلى كوريا الشمالية ستيفن بيغان، سيزور موسكو في الفترة من 17 إلى 18 أبريل، حيث سيناقش مع مسؤولين روس نزع الأسلحة النووية لكوريا الشمالية.

وجاء في بيان الخارجية:"سيقوم المبعوث الأميركي الخاص إلى كوريا الشمالية ستيفن بيغان، بزيارة موسكو في الفترة من 17 إلى 18أبريل، للاجتماع مع المسؤولين الروس لمناقشة دفع عملية نزع السلاح النووي كاملا، والذي يمكن التحقق منه بالكامل في كوريا الشمالية".