كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. واشنطن تدرس رفع اسم السودان من قوائم الإرهاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قال مسؤول كبير بالخارجية الأمريكية إن واشنطن قد تدرس مسارا جديدا نحو رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب إذا رأت "تغيرا جذريا" في الحكومة.
ونقلت وكالة "رويترز" عن المسؤول قوله إن "السودان لا يزال على قائمة الدول الراعية للإرهاب.. وتوجد قيود على المساعدات الدولية للسودان".
وبشأن المجلس العسكري الانتقالي الذي تولى قيادة السودان بعد عزل الرئيس عمر البشير يوم 11 أبريل الجاري قال: "نحن لسنا على علم بوجود أي شخص عليه عقوبات دولية أو أمريكية ضمن المجلس العسكري الانتقالي حاليا. ولكن المجلس العسكري الانتقالي لا يزال قيد التشكيل، ونعتقد أن وجود شخص مدرج اسمه على القائمة ضمن المجلس سيشكل مشاكل".
وتولى الفريق أول عوض بن عوف الذي رئاسة المجلس الانتقالي فور عزل البشير وتنازل عنها في اليوم التالي، واسمه موجود على قائمة العقوبات الأمريكية منذ عام 2007 ولا يزال على هذه القائمة حتى الآن، حسب المسؤول الأمريكي.
وأدرجت الولايات المتحدة السودان على قائمة الدول الراعية للإرهاب في عام 1993، الأمر الذي منعه من الحصول على قروض من مؤسسات مالية دولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
وفي أكتوبر عام 2017 رفعت الولايات المتحدة بعض القيود التجارية عن السودان. وفي نوفمبر الماضي أجرت واشنطن مباحثات مع الحكومة السودانية حول حذف السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، لكن المباحثات لم تسفر عن اتخاذ قرارات.