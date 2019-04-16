كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السلطات الإسبانية تخلي برج يضم عدة سفارات بعد إنذار بوجود قنبلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الشرطة الإسبانية، أنه تم إخلاء برج يضم سفارات كندا، وبريطانيا، وأستراليا، وهولندا، في مدريد، اليوم الثلاثاء، بعد إنذار بوجود قنبلة.

وقال الناطق باسم الشرطة: "تلقينا إنذاراً بوجود قنبلة. وبدأ الإخلاء. يجب القيام بعملية تفتيش".

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وأعلنت السفارة الأسترالية على تويتر، أنها "ستكون مغلقة لبقية النهار".

والبرج يقع في شارع باسيو دو لا كاستيلانا، الذي يعبر مدريد من الشمال إلى الجنوب.

ويبلغ ارتفاعه 235 متراً وهو ضمن أربعة أبراج تشكل مركز أعمال في شمال العاصمة الإسبانية.