شهدت مدينة الدارالبيضاء، زوال اليوم الثلاثاء، حادث سير، كاد أن يكون خطيرا، لولا الألطاف الإلهية، بعدما حاول شخصان عبور سكة “الطرامواي” من دون الانتباه إلى قدومه، وذلك على مستوى وكالة “وفا سلف”.
وحسب مصادر “اليوم24″، فإن الشخصين حاولا العبور من سكة الطراموي، دون انتباههما إلى مروره، ما أدى إلى هلع المسافرين، وارتباك السائق، الذي تمكن من إيقاف العربة من دون الاصطدام بالشخصين.
وحسب مسؤولة التواصل لشركة “الطرامواي”، فإنها الحادث لم يخلف أي جرحى، وتابعت: “أرجو من المواطنين أن يحترسوا قبل المرور على متن سكة الطرامواي، لأن ذلك قد يؤدي إلى حوادث خطيرة”.
كانت هذه تفاصيل خبر الألطاف الإلاهية تنجي شخصين حاولا مرور الشارع دون الانتباه إلى “الترامواي” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.