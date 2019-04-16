صحيفة ألمانية: ” بايرن ميونخ يفتح خزائنه لضم نجم “الأسود” وتعويض روبين”

أكدت صحيفة ” “Suddeutsche Zeitung” الألمانية، اليوم الثلاثاء، أن حكيم زياش، نجم المنتخب المغربي والمحترف حاليا في نادي أجاكس أمستردام الهولندي، يعتبر أول أولويات نادي بايرن ميونخ، عملاق الكرة الألمانية، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وحسب الصحيفة نفسها، فإن النادي يضع إسم اللاعب المغربي على رأس قائمة المطلوبين هذا الصيف، ويستعد لفتح خزائنه، ودفع أزيد من 40 مليون يورو، لإقناع نادي العاصمة الهولندي بتسريحه.

ويرغب الفريق البافاري، الذي يتصدر ترتيب “البوندسليغا”، في ضم زياش من أجل تعويض الرحيل القريب للهولندي آريان روبين، الذي سيغادر النادي، مع نهاية الموسم الكروي الحالي.

وجلب نجم “أسود الأطلس” الأنظار هذا الموسم، بعد أن وقع 19هدفا في جميع المسابقات مع فريقه، مع نفس العدد من التمريرات الحاسمة، وهو الرقم المثير، الذي يسيل لعاب كبار الأندية الأروبية.