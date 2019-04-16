شاهد محاولة هرب لص هاجم وكالة بنكية في طنجة حاملا سيفا- فيديو

وثق شريط فيديو، مصور من داخل الوكالة البنكية، التي تعرضت للسرقة، اليوم الثلاثاء، في “البلاصا طورو” طنجة، لحظة محاولة المشتبه فيه “أ.ح”، البالغ من العمر 30 سنة، الفرار بعدما حصل على مبلغ مالي مهم من العاملين في الوكالة تحت التهديد بالسلاح الأبيض.

وظهر في الفيديو المشتبه فيه حاملا سيفا كبيرا، وهو يحاول ركل الباب الزجاجي برجله، في محاولة يائسة للهروب خارج الوكالة، حيث لم يستطع الخروج منها، بعدما حاصره أعوان السلطات العمومية، مرفوقين بالقوات المساعدة، قبل أن تحضر عناصر الأمن، وتلقي عليه القبض.