عاجل.. السراح المؤقت لمعتقلي حي “البرادعة”

منحت المحكمة الابتدائية بمدينة المحمدية، اليوم الثلاثاء، السراح المؤقت لمعتقلي كريان البرادعة الخمسة، مع تأجيل النظر في الملف إلى السابع من شهر ماي المقبل.

وكانت السلطات اعتقلت كل من عادل ابن الصغير، وعبد الله صبوط، وحمزة مهاجر، وبوشعيب الحلو، ورضوان الزراعي، بعد مداهمات ليلية لمنازلهم، في بداية شهر أبريل، على خلفية احتجاجات ساكنة كريان “البرادعة” بالمحمدية، ضد انقطاع الكهرباء، وسوء الأوضاع، لتتم متابعتهم جميعا، بتهمة “التجمهر والإخلال بالنظام العام”.

وتظاهر عدد من سكان الكريان المذكور أمام المحكمة الابتدائية، بالتزامن مع تقديم المعتقلين الخمسة، في وقفة احتجاجية طالبوا، من خلالها، بالإفراج عن المعتقلين، و”الحق في سكن لائق وإنساني”، كما عبروا عن رفضهم لما أسموها “سياسة التهميش والتفقير”.