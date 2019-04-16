الأساتذة المتعاقدون في طنجة يوحدون الصف لمواجهة حرب البيانات – فيديو

فيديو: يونس الميموني

عقدت التنسيقية المحلية للأساتذة المتعاقدين في طنجة، مساء أمس الاثنين، لقاءً تواصليا للتداول في مجموعة من المستجدات، من بينها صدور البيان الأول للمجلس الوطني، الذي دعا إلى تعليق الإضراب، إلى غاية 23 أبريل الجاري، ومواصلة الحوار مع الجهات المعنية.

وكشفت التنسيقية، خلال اللقاء ذاته، أن الاجتماع كان فرصة لتفنيذ بعض المغالطات، خصوصا تعدد البيانات المنسوبة إلى المجلس الوطني، التي أربكت الأساتذة المتعاقدين، والرأي العام.

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وقال عثمان الطويل عن التنسيقية المحلية للأساتذة المتعاقدين، إن “هذا اللقاء عرف حضورا قويا لأساتذة مديرية طنجة – أصيلة، بعد أن أصدرنا كمكتب محلي بيانا يدعو إلى تمديد الإضراب ليومين، 15 و16 أبريل الجاري”.

وأضاف الطويل أن الأساتذة المتعاقدين عازمون على تحقيق مطلب الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية مع الحفاظ على مجانية المدرسة العمومية، مشيرا إلى أن مصلحة التلميذ من بين أولويات المتعاقدين.