بعد السراح المؤقت.. والد الشاب الذي اعترض الموكب الملكي: “الروح رجعت فيا”

عبر والد الشاب، الذي اعترض الموكب الملكي، خلال الزيارة الأخيرة، التي قام بها بابا الفاتيكان إلى المغرب، عن ارتياحه من عودة ابنه إلى المنزل، ليلة أمس الأثنين.
وقال والد الشاب، في حديثه مع “اليوم24، صباح اليوم الثلاثاء: “لا أعرف إن كان إطلاق سراح ابني جاء بسبب عفو ملكي، أو سراح مؤقت، لكن ما يهمني الآن هو رؤيته مجددا بيننا، وتابع: “الروح رجعت فيا””.
وأضاف المتحدث ذاته: “أن ابنه كان سيسجن، لأنه حاول اعتراض موكب الملك من أجل منحه رسالة، يطلعه فيها على الظروف الاجتماعية السيئة، التي تمر منها عائلته”.
يذكر أن القاصر، الذي اعترض الموكب الملكي، أثناء استقبال بابا الفاتيكان، عندما كانا متوجهين إلى معلمة حسان، بعدما استمع إليه قاضي التحقيق في محكمة الاستئناف في الرباط.
وكانت المديرية العامة للأمن الوطني قد أفادت، في بلاغ لها، أن القاصر، البالغ من العمر 17 سنة، والقاطن في مدينة سلا، حاول الاقتراب من السيارة الملكية لاستعطاف الملك، بسبب الوضع الصحي، الذي يعيشه والديه.
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