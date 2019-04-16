مدرب أبناء عرعرة عارة: تخطينا الاختبار الأول ونسعى للاستمرارية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تخطى فريق أبناء عرعرة عارة المرحلة الأولى باختبارات الصعود المؤدية إلى مستوى الدرجة الأولى، بعد فوزه على أبناء مصمص بنتيجة هدفين مقابل لا شيء للأخير.

وسيستضيف أبناء عرعرة عارة في مباراته المقبلة أبناء الفريديس، ضمن نهائي اختبارات الصعود بالدرجة الثانية المنطقة الشمالية "ب".

وبهذا الصدد، قال مدرب أبناء عرعرة عارة، عيسى نجيدات، في حديث لـ"عرب 48"، إن "المباراة الأولى في اختبارات الصعود كانت صعبة جدا، بحيث واجهنا فريقا قويا وعنيدا، وبفضل الله خضنا المباراة بالشكل المطلوب وسط أداء مميز من اللاعبين حتى تمكنا من تحقيق الفوز واستغلال نقاط ضعف أبناء مصمص".

وأضاف أن "أنظارنا الآن تتجه نحو المباراة المقبلة أمام أبناء الفريديس، وبدون شك كل مباراة في هذه المرحلة ستكون صعبة، وحسب اعتقادي ستكون منافسة شديدة على أرضية الملعب وكلي أمل أن يكون الفوز من حليفنا".

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وأشار إلى أن "فريقنا مستعد لاختبارات الصعود بالشكل المطلوب وعلى كافة الأصعدة، وهناك حماس بين صفوف اللاعبين وبدون شك أن الطريق لا زال طويلا ونحن نأمل أن نحصد بطاقة الصعود في نهاية المطاف".

وتابع أن "وصول فريقنا إلى اختبارات الصعود من خلال المرتبة الثانية هو إنجاز بحد ذاته، ونحن نسعى للاستفادة من عامل الأرض خصوصًا في نهائي الاختبارات بمنطقتنا".

وختم نجيدات بالقول إنه "من هنا أدعو الجماهير للتكثيف من دعمنا خصوصًا في هذه الفترة، وبدورنا سنبذل قصارى جهدنا حتى نحقق هدفنا ونكون عند حسن ظن الجميع".