"فيسبوك" تختبر دمج خاصيتي "آخر الأخبار" و"مشاركة القصص"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - كشفت مهندسة الحواسيب، جين مانتشون وونج، الشهيرة بنشاطها في اكتشاف المزايا التجريبية المخفية في العديد من التطبيقات والخدمات، أن عملاق التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يختبر تغيير طريقة عرض خانة "آخر الأخبار" (نيوز فيد)، بشكل جذري قد يغير طريقة استخدام الموقع بالكامل.

وأفصحت جين عن هذه المعلومات غير المُثبتة، عبر تغريدة على "تويتر"، قالت فيها إن "فيسبوك" تختبر دمج "آخر الأخبار" بخاصية "مشاركة القصص" (ستوري)، ما قد يحول طريقة عرض المنشورات قابلة للتمرير أفقيا.

ولم تخوض المهندسة في تفاصيل المعلومات التي كشفت عنها، لكنها نشرت مقطع فيديو قصيرا بتقنية "غيف"، توضح آلية عمل الميزة التي تختبرها فيسبوك.

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ويُظهر الفيديو، أن المنشورات التي يتصفحها المستخدمون حاليا، بشكل عمودي، قد تُصبح موجودة على شكل أفقي، بحيث سيظهر كل منشور على حدا، يما يشبه خاصية "القصص" التي تستخدمها "فيسبوك" وتطبيقات أخرى مثل "إنستغرام" و"سناب شات" وغيرها.

وهذا التنقل بين المنشورات، سيكون محدودا بمهلة زمنية سوف تمتد لبضعة ثواني، والتي يُمكن إطالتها عن طريق الضغط المتواصل على شاشة الهاتف، إذا ما قررت "فيسبوك" تبني هذا الدمج بين الخاصيتين في المستقبل.

ومن جانبها، أكدت الشركة أنها تُجري اختبارات على الميزة الجديدة، وقالت إنها لا تزال في المراحل التجريبية الأولى، وقال متحدث باسم الشركة لموقع "تك كرنتش" للأخبار التقنية: “إنّا لا نختبر هذه الميزة حاليًا مع العامة”؛ لأن الشركة لا تزال بحاجة إلى إجراء المزيد من أبحاث المستخدم قبل أي تجربة عامة".